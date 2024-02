Wta 1000 Indian Wells 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del torneo Wta di Indian Wells 2024, in programma da mercoledì 6 a domenica 17 marzo. Dopo l’accoppiata Doha-Dubai in Medio Oriente, il circuito femminile fa tappa in California per il prestigioso ‘Mille’ di Indian Wells, nello splendido scenario del ‘Tennis Paradise’. Al via tutte le big, dalla numero uno al mondo Iga Swiatek alla leader della Race Aryna Sabalenka, passando per Elena Rybakina e le beniamine di casa Coco Gauff e Jessica Pegula. Molto nutrita anche la spedizione azzurra, guidata da Jasmine Paolini e che vede protagoniste anche Martina Trevisan, Camila Giorgi, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

ENTRY LIST

La diretta televisiva del Wta 1000 di Indian Wells 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus (per accedervi basta cliccare sul tasto verde del telecomando) per seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibili pure una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Wta 1000 di Indian Wells, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principale protagoniste.

PROGRAMMA E COPERTURA TV WTA 1000 INDIAN WELLS 2024

Mercoledì 6 marzo: Primo turno LIVE dalle 20:00

Giovedì 7 marzo: Primo turno LIVE dalle 20:00

Venerdì 8 marzo: Secondo turno LIVE dalle 20:00

Sabato 9 marzo: Secondo turno LIVE dalle 20:00

Domenica 10 marzo: Terzo turno LIVE dalle 19:00

Lunedì 11 marzo: Terzo turno LIVE dalle 19:00

Martedì 12 marzo: Ottavi di finale LIVE dalle 19:00

Mercoledì 13 marzo: Quarti di finale LIVE dalle 21:00



Giovedì 14 marzo: Quarti di finale LIVE dalle 19:00

Venerdì 15 marzo: Semifinali LIVE dalle 23:00

Domenica 16 marzo: Finale LIVE dalle 21:00