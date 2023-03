Wta Indian Wells 2023, primo 1000 per Elena Rybakina: Sabalenka battuta in due set

La cronaca della finale del WTA 1000 di Indian Wells 2023, con Elena Rybakina che ha battuto Aryna Sabalenka con il punteggio di 7-6(11) 6-4 dopo due ore e tre minuti di gioco. Per la kazaka si tratta del primo titolo 1000 in carriera, la campionessa di Wimbledon si guadagna da domani anche il best ranking al numero 7 WTA. Un successo meritato, arrivato con la prima vittoria negli scontri diretti contro la bielorussa che aveva vinto i quattro precedenti tra le due.

La cronaca – La partita si apre con un primo game molto lungo e combattuto per Rybakina al servizio, che deve annullare una palla break. Tutti i primi cinque game vanno ai vantaggi, a testimonianza del grande equilibrio in campo. Sabalenka prima annulla tre palle break nel quarto gioco, poi strappa il servizio all’avversaria in maniera fortunosa con una “stecca” che si trasforma in una sorta di pallonetto vincente. La bielorussa poi conferma il break e sale sul 4-2 per il primo allungo della partita, ma nel turno di battuta successivo subisce il controbreak sia per meriti dell’avversaria (volèe e risposta vincente) che per demeriti propri con il doppio fallo proprio sulla palla break.

Il finale del primo set si trasforma in un autentico psicodramma sportivo. Rybakina non sfrutta il primo set point in risposta nel dodicesimo gioco, si va quindi al tiebreak. Qui il livello di gioco cala drasticamente, nessuna delle due giocatrici sembra riuscire a chiudere al momento giusto ed entrambe commettono doppio fallo su set point a proprio favore (addirittura due volte Sabalenka). Alla fine Rybakina riesce, dopo quasi un’ora e venti di gioco, a vincere il set sul 13-11 del tiebreak.

In avvio di secondo set Sabalenka sembra accusare il colpo, anche a livello fisico a giudicare dal linguaggio del corpo. Rybakina ne approfitta subito e si prende il break a zero nel primo game, per poi allungare immediatamente lasciando pochissimo spazio all’avversaria. Superato il momento di difficoltà, la bielorussa torna a spingere e si procura anche due palle break nel terzo game, ma la kazaka si salva allungando sul 3-1. Le occasioni perse non mancano, perchè a sua volta Rybakina manca due palle del doppio break nel quinto gioco, potendo rammaricarsi specie per la risposta sbagliata sulla prima palla break. Il doppio break però arriva nel settimo game, quando la kazaka torna ad alzare il suo livello di gioco e sembra avere più energie rispetto all’avversaria.

Rybakina va così a servire per il primo titolo 1000 della carriera sul 5-2, ma probabilmente sente la pressione del momento. In pochi secondi Sabalenka vince otto dei nove punti successivi, riportandosi sotto e aumentando la pressione sull’avversaria che torna pochissimi secondi dopo a servire sul 5-4. Stavolta però la kazaka non trema e chiude senza patemi d’animo.