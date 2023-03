Pagelle Barcellona-Real Madrid 2-1, voti e tabellino Liga 2022/2023

Il Barcellona batte 2-1 il Real Madrid grazie al gol di Kessie nel finale che mette in ghiaccio la Liga. La squadra di Xavi vince in rimonta, dopo l’autogol di Araujo al 10′, pareggiando i conti al 45′ con Sergi Roberto e chiudendo partita e campionato al 92′ con la rete del centrocampista ivoriano ex Milan. Barcellona anche fortunato con il var che annulla il gol del vantaggio madrileno all’83’ per un fuorigioco millimetrico di Asensio

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen 6; Araujo 6, Kounde 6, Christensen 6,5, Balde 6,5; Sergi Roberto 6,5 (30′ st Kessie 6,5), Busquets 6,5, De Jong 5,5; Raphinha 6,5, Lewandowski 7,5, Gavi 5,5 (45′ st Ansu Fati s.v). Allenatore: Xavi 6.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois 6,5; Carvajal 6, Militao 6, Rudiger 5,5, Nacho Fernandez 6,5 (15′ st Mendy 6); Modric 6,5 (30′ st Tchouameni 6), Camavinga 5,5 (30′ st Dani Ceballos 6,5), Kroos 6 (15′ st Rodrygo 6); Valverde 5,5 (30′ st Asensio 6,5), Benzema 5,5, Vinicius 6. Allenatore: Ancelotti 6.

ARBITRO: Bengoetxea.

RETI: 9′ aut. Araujo, 45′ Sergi Roberto, 92′ Kessie.

AMMONITI: Nacho Fernandez, Raphinha, Sergi Roberto, Mendy, Modric, Balde, Ceballos, Fati.