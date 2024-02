Wta Hua Hin 2024: primo titolo in carriera per Shnaider, battuta in finale Zhu

Diana Shnaider sconfigge Lin Zhu nella finale del WTA 250 di Hua Hin 2024 e conquista il primo titolo in carriera nel circuito. La giovane russa classe 2004 completa la settimana perfetta e, nell’atto conclusivo del torneo, riesce ad avere la meglio sulla seconda forza del seeding, sconfitta per 6-3 2-6 6-1 dopo un’intensa battaglia di due ore di gioco. L’unico set equilibrato è stato il primo, in cui Shnaider è stata avanti fin dall’inizio, ma si è dovuta difendere dai tentativi di rimonta dell’avversaria. Zhu ha poi vinto comodamente il secondo parziale (vincendo quattro giochi di fila dal 2-2), salvo poi crollare nel terzo. Grazie a questo risultato, Shnaider torna in top 100 e guadagna ben 35 posizioni, salendo al numero 73 del ranking. Non riesce la difesa del titolo invece a Zhu, che manca il bis in Thailandia ed esce dalle prime 50.

