Wta Hua Hin 2023, Tsurenko e Zidansek al secondo turno: fuori Xiyu Wang

Ha preso il via il tabellone del Thailand Open, il torneo WTA 250 di Hua Hin in corso di svolgimento nella città thailandese. Tra le giocatrici che hanno già staccato il pass per il secondo turno c’è Lesia Tsurenko: l’ucraina ha sconfitto la belga Ysaline Bonaventure in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 e ora attende la vincente del match tra Kalinskaya e Makarova. Decisamente più netta la vittoria di Tamara Zidansek, capace di sbarazzarsi con un rapido 6-2 6-3 dell’australiana Sharma. Per la slovena ora ci sarà una tra Fruhvirtova e Mattek-Sands.

Già delineato invece il secondo turno tra la coreana Su Jeong Jang e la cinese Lin Zhu: la prima ha superato in tre set la britannica Boulter, mentre la seconda ha prevalso nel derby con la connazionale e testa di serie numero 3 Xiyu Wang. Ha invece superato il primo turno Xinyu Wang, numero 7 del seeding: per lei vittoria con un doppio 6-2 sulla svizzera Juger. In chiusura di giornata niente da fare per la padrona di casa Lanlana Tararudee, che è stata sconfitta in due set dalla svedese Mirjam Bjorklund.

IL TABELLONE DEL TORNEO

COPERTURA TV

MONTEPREMI