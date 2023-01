Sport in tv oggi, lunedì 30 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Sportface.it vi offre il palinsesto, il programma e gli orari dello sport in tv per la giornata di lunedì 30 gennaio 2023. Udinese-Verona chiude la ventesima giornata di Serie A, ma in questo lunedì ci sarà spazio anche per Liga, Serie C e basket con lo spettacolo NBA. Infine, non dimentichiamo con il tennis, che riparte dopo l’Australian Open con i tornei femminili di Hua Hin e Lione. Di seguito il palinsesto completo.