Benfica, Schmidt su Enzo Fernandez: “Chelsea? Se paga la clausola, non potremo fare nulla”

A poche ore dalla conclusione della sessione invernale di calciomercato, l’allenatore del Benfica, Roger Schmidt, ha parlato della possibile cessione di Enzo Fernandez al Chelsea: “Conosciamo bene la situazione, quindi dobbiamo essere preparati ad ogni scenario. Il giocatore ha una clausola, se una società la paga e lui accetta noi non possiamo fare nulla. Al momento non ci sono accordi, è ancora con noi. Non vedo l’ora che chiuda il mercato, così ci potremo concentrare sulle prossime gare. Enzo è un giocatore eccezionale, una brava persona ed ha tutto il nostro supporto. Con il Chelsea ci sono già stati dei contatti ad inizio gennaio, ma lui è stato bravo e professionale, concentrandosi sul campo”.