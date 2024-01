Wta Hobart 2024: montepremi e prize money con Trevisan, Cocciaretto e Bronzetti

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 250 di Hobart 2024, evento in programma dal 7 al 13 gennaio sull’isola della Tasmania, in Australia. Sono tre le azzurre che proveranno a ottenere punti preziosi in questa settimana che precede gli Australian Open. In particolare Elisabetta Cocciaretto ha da difendere la finale conquistata dodici mesi fa, ma insieme a lei sono presenti anche Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Il prize money complessivo ammonta a €244.588. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 250 HOBART 2024

PRIMO TURNO – € 2.629 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 3.667 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – € 6.018 (54 punti)

SEMIFINALE – € 10.573 (98 punti)

FINALISTA – € 18.967 (163 punti)

VINCITRICE – € 32.098 (250 punti)