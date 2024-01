Atp Adelaide 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Adelaide 2024, torneo di scena da lunedì 8 a sabato 13 gennaio sui campi in cemento outdoor della città australiana. A guidare il seeding è lo statunitense Tommy Paul, seguito dal cileno Nicolas Jarry e dal francese Ugo Humbert. Ben tre i tennisti italiani al via, vale a dire Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. L’obiettivo comune è fare bene per cominciare al meglio la stagione, ma soprattutto trovare fiducia in vista dell’imminente Australian Open.

La diretta televisiva dell’ATP 250 di Adelaide 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo di Adelaide avrà un canale dedicato, che l’emittente non ha ancora reso noto. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’Atp 250 di Adelaide, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.