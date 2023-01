Wta Hobart 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 11 gennaio con Paolini e Cocciaretto

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 11 gennaio per il Wta 250 di Hobart 2023. Di scena il secondo turno, con le due sole italiane rimaste in gara, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, che si sfideranno in un derby. Di seguito l’ordine di gioco completo.

TABELLONE PRINCIPALE

COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

CENTRE COURT

Dalle 01:00 – (5) Kalinina vs Maria

Non prima delle 02:30 – Kenin vs (Q) Zanevska

a seguire – (1) Bouzkova vs Blinkova

Non prima delle 07:30 – Wang vs Van Uytvanck OR Linette

a seguire – Parrizas Diaz vs (8) Putintseva

WEST COURT

Ore 00:00 – (6) Pera vs Siegemund

a seguire – Davis vs Bonaventure

COURT 8

Ore 00:00 – Paolini vs Cocciaretto