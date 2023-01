Wta Hobart 2023, Cocciaretto non si ferma: batte Kenin, va in finale ed entra nella top-50

Dopo la United Cup della scorsa settimana, arriva un’altra finale per il tennis italiano in questo inizio di stagione 2023. Nel WTA 250 di Hobart Elisabetta Cocciaretto non si ferma, ed infila la quarta vittoria consecutiva, superando in 2h e 8′ di gioco Sofia Kenin con il punteggio di 7-5 4-6 6-1. Un successo importante sia perché le consegna la prima finale in un torneo WTA 250 (un paio di mesi fa vinse un titolo 125 a Guadalajara), ma che soprattutto mette in risalto le buone condizioni fisiche dell’azzurra, che dopo la maratona contro Bernarda Pera nei quarti non accusa la stanchezza e vince anche quest’oggi sulla lunga distanza.

Lo scalpo poi è importante, contro un’ex vincitrice slam che dopo un paio di anni drammatici in quanto ad infortuni ha iniziato l’anno nuovo sulla strada giusta. In finale affronterà Lauren Davis, n°84 del ranking e avversaria alla portata della Cocciaretto che stiamo vedendo in questi giorni. C’è un precedente – che risale a quasi due anni fa – quando nel primo torneo che aveva consacrato l’azzurra ad alti livelli, nei quarti di Guadalajara, vinse 6-3 6-0. Intanto, Elisabetta è già certa di fare il suo esordio nelle top-50: sarà nel peggiore dei casi n°48 da lunedì.

LA PARTITA – Nel primo set la tennista marchigiana è stata brava ad annullare un set point sul suo servizio nel decimo game, prima di effettuare il break all’avversaria in quello successo e chiudere la frazione con lo score di 7-5. Elisabetta va avanti anche di un break nel secondo, ma dal 2-1 e servizio si fa subito riprendere e questa volta nel decimo game non riesce a mantenere la battuta, cedendo per 4-6. Ma l’azzurra classe ’01 non si scompone, torna in campo e nel terzo parziale domina Kenin per 6-1.