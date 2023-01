Nba 2022/2023: Doncic salva i Mavericks a Los Angeles, Boston vince a Brooklyn

Luka Doncic salva ancora i Dallas Mavericks, che dopo due tempi supplementari superano a domicilio i Los Angeles Lakers 115-119 nella notte NBA. Il fenomeno sloveno fa segnare la solita tripla doppia da 35 punti, 14 rimbalzi e 13 assist, ma soprattutto mette la tripla del pareggio a pochi secondi dalla fine dei regolamentari e poi si ripete anche nel primo overtime. Brutta prestazione al tiro di LeBron James, che chiude con 9/28 al campo e in generale pessima gara di tutti i gialloviola dalla distanza, con 10/41 totale dall’arco.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Il big match di nottata della Eastern Conference ha visto un’altra vittoria in trasferta, quella dei Boston Celtics per 98-108 sui Brooklyn Nets. Senza Jaylen Brown da un lato e Kevin Durant dall’altro, sono stati i role players a rendersi protagonisti: alla fine ben sei atleti in doppia cifra per i Celtics e cinque per i Nets. I verdi allungano sui Nets e non solo, dato che perdono anche Bucks e 76ers. Milwaukee, senza Antetokounmpo, esce sconfitta per 108-102 a Miami; Philadelphia subisce una sonora lezione in casa dai sorprendenti Oklahoma City Thunder, che vincono 114-133 grazie ai 37 di Shai Gilgeous-Alexander.

Negli altri due incontri della nottata i Toronto Raptors hanno superato 124-114 gli Charlotte Hornets e i Cleveland Cavaliers si sono imposti 113-119 a Portland contro i Trail Blazers nonostante la performance da 50 punti di Damian Lillard.

