Wta Adelaide 2 2023, Badosa e Kudermetova danno forfait: Kasatkina e Bencic in finale senza giocare

Non saranno di certo entusiasti gli spettatori presenti quest’oggi sul Centrale di Adelaide, dove entrambe le semifinali del torneo WTA 500 femminile non sono andate in scena. La prima a dare forfait è stata Paula Badosa, che ha deciso di non scendere in campo per il suo match contro Daria Kasatkina a causa di un problema alla coscia; poi è toccato a Veronika Kudermetova rinunciare alla sua semifinale che l’avrebbe vista opposta a Belinda Bencic per un fastidio all’anca.

Ci sta che a pochi giorni dall’inizio degli Australian Open le giocatrici non vogliano prendere alcun rischio, ma in casi come questi chi ne subisce maggiormente le conseguenze sono gli organizzatori e gli spettatori dell’evento. In ogni caso, la finale che si spera possa andare in campo domani sarà, quindi, tra Belinda Bencic e Daria Kasatkina. Ci sono cinque precedenti, con la russa in vantaggio per tre a due.