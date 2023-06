Wta Eastbourne 2023, Jabeur troppo forte per Paolini: 6-3 6-2 in un’ora di gioco

Jasmine Paolini esce di scena al primo turno per mano di Ons Jabeur nel WTA 500 di Eastbourne 2023. L’azzurra, che aveva superato brillantemente il tabellone di qualificazione, è partita bene contro la finalista della scorsa edizione di Wimbledon, ma con il passare dei minuti è venuta fuori la maggiore qualità dell’avversaria, che si è imposta con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora di gioco. Per Jabeur, quarta testa di serie del torneo, ci sarà al secondo turno la vincente del match tra Camila Giorgi ed Heather Watson.

LA PARTITA – Jasmine è protagonista di un buon inizio, in cui sembra più in palla rispetto ad un’avversaria che patisce le condizioni ventose. L’azzurra non sfrutta una palla break break sul 3-2 in suo favore e da quel momento sale in cattedra la tunisina, che conquista quattro games di fila verso il 6-3 finale del primo parziale. La striscia diventa di sette giochi consecutivi, con Jabeur che sale anche 3-0 nel secondo set. Jasmine reagisce e trova il controbreak che la riporta ad un solo game di distanza sul 3-2, ma la tunisina infila nuovamente una marcia superiore e conquista gli ultimi tre games della partita per il 6-3 6-2