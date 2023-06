Bayern Monaco, dalla Germania: grande obiettivo Kane, Osimhen non più nei piani

Harry Kane è l’obiettivo principale del Bayern Monaco quest’estate: a riferirlo è Sky Sport Deutschland, secondo cui il club bavarese avrebbe già ottenuto il gradimento al trasferimento dal giocatore. Trovare un accordo con il Tottenham, però, sarà difficile: al Bayern c’è comunque ottimismo su una chiusura dell’affare a meno di 100 milioni di euro. Non a caso, la dirigenza avrebbe già informato l’entourage di Victor Osimhen, altro grande obiettivo, che il Bayern adesso è concentrato su Kane. Secondo The Athletic, il Bayern Monaco avrebbe offerto 70 milioni di euro più una serie di bonus per il capitano dell’Inghilterra, il quale ha ancora un anno di contratto con gli Spurs: per il momento non ci sono accordi per un possibile rinnovo.