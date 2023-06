Wta Eastbourne 2023, Giorgi vola in semifinale: Ostapenko si ritira dopo aver perso il tie-break

Camila Giorgi vola in semifinale nel torneo Wta 500 di Eastbourne 2023. La tennista marchigiana supera la lettone Jelena Ostapenko, costretta al ritiro per infortunio dopo aver perso il tie-break del primo set mediante il punteggio di 7-6(8) in 1 ora e 10 minuti. Adesso sulla strada della maceratese ci sarà un nuovo duro scoglio da affrontare come la russa Daria Kasatkina.

La lettone si rende subito protagonista di un ottimo avvio di partita, centrando il break alla sua seconda chance e poi cancellando una palla break all’azzurra. Quest’ultima nel gioco successivo ha un’occasione per pareggiare i conti, ma Ostapenko si difende. Camila si ritaglia altre due palle break nel sesto game, ma anche in questo caso non riesce a concretizzare. Il match sembra bloccato per Giorgi ma, dopo altre quattro chance, mette finalmente a referto il break nell’ottavo gioco. Da questo momento le due tenniste danno vita ad una serie di botta e risposta, nei quali nessuna delle due riesce mai a tenere il proprio turno di servizio.

Jelena chiede il medical time-out per dei problemi fisici, ma sembra in grado di proseguire. Si va, dunque, al tie-break che è caratterizzato da una nuova serrata lotta, che alla fine premia la marchigiana con lo score di 7-6(8). A questo punto Ostapenko decide di alzare bandiera bianca ed annuncia il ritiro, consentendo ad una solida Camila Giorgi di staccare il pass per la semifinale, dove domani incontrerà la russa Daria Kasatkina.