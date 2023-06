La sfida tra Katerina Siniakova e Ludmila Samsonova, valevole per i quarti di finale del torneo di Bad Homburg 2023, è stata sospesa per oscurità. Il match, dopo i primi due set, è stato bloccato sul punteggio di 7-5 4-6 e riprenderà nella giornata di domani, in modo tale da consentirà alle atlete e al pubblico presente di trovarsi nelle migliori condizioni possibili.