Wta Cincinnati 2023, bella vittoria per Paolini su Kostyuk. Cocciaretto subito ko contro Stephens

In attesa di Martina Trevisan, impegnata più tardi nel corso della serata/nottata italiana, è in perfetta parità il bilancio dell’Italtennis nel Wta 1000 di Cincinnati. Bella vittoria per Jasmine Paolini, che conferma quanto di buono fatto vedere a Montreal. L’azzurra – che ha superato facilmente le qualificazioni – ha sconfitto con lo score di 6-2 6-1 Marta Kostyuk, una delle giocatrici più in crescita in questo 2023. Anche i bookmakers davano l’ucraina favorita, invece è arrivata la netta afformazione della toscana in un’ora circa di gioco. Per Jasmine ora la vincente di Bencic-Bucsa, con la svizzera chairamente favorita.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Nulla da fare invece per la numero uno d’Italia e fresca top-30 Elisabetta Cocciaretto, alla sua prima partita di questa trasferta nordamericana. Diversi rimpianti per la marchigiana, che aveva iniziato alla grande l’inconto che la vedeva opposta a Sloane Stephens. In vantaggio di 5-2, però, l’azzurra finiva per subire un pesante parziale di sette games a zero, ritrovandosi così sotto 5-7 0-3 con la partita di fatto compromessa. L’ex vincitrice degli Us Open non si faceva più riprende e chiudeva con il punteggio di 7-5 6-2.