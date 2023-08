Coppa Italia 2023/2024: la Sampdoria di Pirlo si salva ai rigori, Sudtirol eliminato ai trentaduesimi

La Sampdoria si salva ai rigori e vince contro il Sudtirol nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Al Ferraris i blucerchiati passano in vantaggio con Leris, salvo poi essere raggiunti, per un errore in uscita, da Casiraghi. Ripresa soporifera, chiaro epilogo quello dei supplementari, dove sono gli ospiti ad avere maggiori occasioni, si va comunque ai rigori e dopo una serie interminabile che si chiude dopo nove rigori a testa sono i ragazzi di Andrea Pirlo a volare ai sedicesimi.

Avvio particolarmente pimpante del Sudtirol, che manovra molto per vie esterne e va un paio di volte alla conclusione, i primi minuti sono molto bloccati ma improvvisamente arriva il gol di Leris che porta in vantaggio la Sampdoria chiudendo sul secondo palo con la zampata. I ritmi scendono ulteriormente e i ragazzi di Pirlo sembrano poter gestire nel migliore dei modi, così non è perché in pieno recupero prima dell’intervallo segna Casiraghi dopo un pallone perso in uscita dai blucerchiati e così è 1-1 al duplice fischio. Nel secondo tempo poche occasioni vere da una parte e dall’altra, affiora sempre più la paura di non vincere e così l’inevitabile epilogo è quello dei supplementari. L’occasione più importante è del Sudtirol con due conclusioni in serie a tre minuti dalla fine, ma si va ai rigori e la spuntano 8-7 i padroni di casa.