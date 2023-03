Wta Charleston 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del WTA 500 di Charleston 2023, torneo di scena da lunedì 3 a domenica 9 aprile sui campi in terra verde della cittadina della Carolina del Sud. Tabellone di grande livello con la bielorussa Aryna Sabalenka, la tunisina Ons Jabeur, la statunitense Jessica Pegula, la svizzera Belinda Bencic e la veterana bielorussa Viktoria Azarenka. Presenti anche la lettone Jelena Ostapenko, la spagnola Paula Badosa e le due azzurre Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Riflettori puntati soprattutto sulla toscana, che a Miami è stata capace di raggiungere addirittura i quarti di finale arrendendosi soltanto di fronte alla potenza della kazaka Elena Rybakina. La diretta televisiva della manifestazione è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it seguirà il WTA 500 di Charleston 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMMA E COPERTURA WTA 250 CHARLESTON 2023

SUPERTENNIS

Lunedì 3 aprile – LIVE alle ore 16.00, 17.00 e 19.15 (primo turno)

Martedì 4 aprile – REPLICA alle ore 09.00 e LIVE alle ore 01.00, 03.00, 17.00 e 19.00 (primo turno)

Mercoledì 5 aprile – REPLICA alle ore 09.00 e LIVE alle ore 01.00, 03.00, 17.00 e 19.00 (secondo turno)

Giovedì 6 aprile – REPLICA alle ore 09.00 e LIVE alle ore 01.00, 03.00, 17.00 e 19.00 (secondo turno)

Venerdì 7 aprile – REPLICA alle ore 09.00 e LIVE alle ore 01.00 e 17.00 (quarti di finale)

Sabato 8 aprile – REPLICA alle ore 09.00 e 11.00 e LIVE alle ore 01.00 e 19.00 (semifinali)

Domenica 9 aprile – REPLICA alle ore 11.30 e 13.15 e LIVE alle ore 19.30 (finale)