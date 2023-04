Tabellone Wta Charleston 2023: Pegula cerca il trionfo in patria, Bencic difende il titolo

Il tabellone principale del Wta 500 di Charleston 2023, in programma dal 3 al 9 aprile sulla terra verde della South Carolina. Jessica Pegula è la prima favorita del seeding e proverà a trionfare in patria, ma sono tante le pretendenti al titolo. A partire da Belinda Bencic, qui vincitrice dodici mesi fa, mentre la seconda testa di serie Ons Jabeur cercherà di uscire da un momento abbastanza complicato sia dal punto di vista fisico che di conseguenza anche sotto il piano dei risultati. Da segnalare il ritorno in campo di Elina Svitolina dopo la gravidanza. Nessun’azzurra al via, con Trevisan e Cocciaretto che si sono cancellate nei giorni immediatamente precedenti all’inizio del torneo.

TABELLONE WTA 500 CHARLESTON 2023

PRIMO TURNO

(1) Pegula bye

Bondar vs Blinkova

Sasnovich vs Kenin

Galfi vs (15) Begu

(12) Badosa vs Sherif

Fernandez vs Rodina

Parks vs Shnaider

(5) Kudermetova bye

(4) Bencic bye

Davis vs (Q)

Niemeier vs McNally

Rogers vs (13) Collins

(10) Zhang vs Grabher

(Q) vs (Q)

Svitolina vs Putintseva

(7) Alexandrova bye

(8) Linette bye

(Q) vs Gracheva

X. Wang vs Q)

Navarro vs (9) Keys

(16) Bouzkova vs Bucsa

Liu vs Pera

Kanepi vs Brengle

(3) Kasatkina bye

(6) Azarenka bye

Stephens vs (Q)

Crawley vs Cornet

Kalinskaya vs (11) Kalinina

(14) Teichmann vs L.Fruhvirtova

Dolehide vs (Q)

Tsurenko vs (Q)

(2) Jabeur bye