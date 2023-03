Wta Bogota 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del WTA 250 di Bogota 2023 (Colombia), torneo di scena da lunedì 3 a domenica 9 aprile sulla terra rossa della città sudamericana. La prima testa di serie è la belga Elise Mertens. Dietro di lei la veterana tedesca Tatjana Maria, semifinalista in carica di Wimbledon. Presenti anche la spagnola Sara Sorribes Tormo, l’argentina Nadia Podoroska, la svedese Rebecca Peterson, la slovena Tamara Zidansek e l’ucraina Dayana Yastremska. Riflettori puntati pure sull’altra iberica Nuria Parrizas Diaz e sulla russa Kamilla Rakhimova. Per l’Italia saranno ai nastri di partenza Sara Errani e Lucrezia Stefanini, che a gennaio si è messa in luce superando le qualificazioni agli Australian Open per poi fermarsi solamente al secondo turno. Buona occasione per le azzurre, che possono ottenere punti importanti in un tabellone orfano delle migliori giocatrici del circuito. La diretta televisiva della manifestazione è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it seguirà il WTA 250 di Bogota 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMMA E COPERTURA WTA 250 BOGOTA 2023

SUPERTENNIS

Lunedì 3 aprile – NESSUNA PROGRAMMAZIONE

Martedì 4 aprile – DIFFERITA alle ore 05.00 (primo turno)

Mercoledì 5 aprile – DIFFERITA alle ore 05.00 (secondo turno)

Giovedì 6 aprile – DIFFERITA alle ore 05.00 (secondo turno)

Venerdì 7 aprile – DIFFERITA alle ore 05.00 e LIVE alle ore 17.00 (quarti di finale)

Sabato 8 aprile – DIFFERITA alle ore 03.00 e LIVE alle ore 18.00 (semifinali)

Domenica 9 aprile – DIFFERITA alle ore 00.00, REPLICA alle ore 06.00 e LIVE alle ore 18.00 (finale)