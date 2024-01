Wta Brisbane 2024: Rybakina lascia un solo game a Mertens, prosegue il dominio di Mirra Andreeva

Elena Rybakina continua a vincere e a convincere nel WTA 500 di Brisbane 2024. La tennista kazaka, accreditata della seconda testa di serie, aveva esordito con un comodo 6-4 6-1 ai danni di Gadecki e si è ripetuta al terzo turno, rifilando un severo 6-1 6-0 a Elise Mertens. Prova estremamente convincente da parte della finalista uscente degli Australian Open, che ha impiegato appena 57 minuti per imporsi, dominando sotto tutti i punti di vista. Al prossimo turno se la vedrà contro una giocatrice russa, più precisamente la vincente del derby Potapova-Kudermetova.

L’altra giocatrice che si è presa la scena nella notte australiana è stata la giovanissima Mirra Andreeva, protagonista di un cammino ‘Swiatekiano’. Dopo la vittoria per 6-2 6-3 al primo turno e quella per 6-2 6-1 al secondo, contro Arina Rodionova ha fatto persino meglio, trionfando con un netto 6-1 6-1 e staccando il pass per i quarti di finale. Ovviamente è bene restare con i piedi per terra, complice la giovane età, ma questa Andreeva fa davvero paura e soprattutto fa tremare le rivali in vista degli Australian Open, dove rappresenterà una mina vagante in quanto non testa di serie. La sua prossima avversaria a Brisbane sarà la ceca Noskova, capace di superare in tre set la qualificata Riera.

Per quanto riguarda la parte alta del tabellone, invece, normale amministrazione per Daria Kasatkina (6-4 6-2 a Linette) e Vika Azarenka (7-5 6-2 a Burel). Più ostico l’impegno di Jelena Ostapenko, la quale ha infatti avuto bisogno di tre set per liberarsi di Karolina Pliskova: 6-2 4-6 6-3 il punteggio del match, in cui alla ceca non sono bastati neppure 18 aces.