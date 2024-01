Girona, Michel: “L’obiettivo non è vincere il campionato, non possiamo tenere il passo del Real Madrid”

Il tecnico del Girona, Michel, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Atletico Madrid, facendo un bilancio della prima metà del campionato: “Non possiamo tenere il passo del ritmo del Real Madrid, perciò non vogliamo darci l’etichetta di rivali per il titolo. Per parlare di cose più grandi, come la Champions League, dobbiamo arrivare alle ultime 10 partite: poi sarò pronto a parlare del nostro prossimo obiettivo“. Michel ha quindi ribadito: “L’obiettivo non è vincere il campionato, ma pensare partita dopo partita e provare a raggiungere l’Europa, che per noi sarebbe già un successo“.

L’allenatore dei catalani ha poi commentato il successo per 4-3 ai danni dei colchoneros: “E’ una serata storica per noi, per la città e per la provincia. Usciamo dal campo più che soddisfatti perché era una partita super complicata: abbiamo fatto un primo tempo spettacolare nonostante il 3-2 ci abbia spiazzato, mentre nella ripresa era chiaro che l’Atletico Madrid avrebbe ribaltato il risultato. I cambi però ci hanno dato energia, soprattutto per reagire e poter andare avanti, e alla lunga abbiamo avuto la meglio con un gran gol di Ivan. È stata una bella partita, sono molto soddisfatto di tutto“.