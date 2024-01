Coppa Italia 2023/2024, calendario quarti di finale: programma, date, orari, diretta tv e streaming

Il programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming con il calendario completo dei quarti di finale di Coppa Italia 2023/2024. Ecco di seguito tutte le informazioni utili per seguire il turno secco che decreterà le quattro semifinaliste della coppa nazionale. Di seguito ecco la programmazione completa decisa dalla Lega Serie A, con dirette televisive in esclusiva sui canali Mediaset e in streaming sulla piattaforma Infinity.

Fiorentina vs. Bologna

Lazio vs. Roma

Juventus/Salernitana vs. Frosinone

Milan vs. Atalanta

QUARTI COPPA ITALIA

Martedì 9 gennaio

Ore 21:00 – Fiorentina-Bologna

Mercoledì 10 gennaio

Ore 18:00 – Lazio-Roma

Ore 21:00 – Milan-Atalanta

Giovedì 11 gennaio

Ore 21:00 – Juventus/Salernitana – Frosinone