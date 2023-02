Wta Austin 2023: programma, date, orari e copertura tv

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del WTA 250 di Austin 2023, torneo in programma da lunedì 27 febbraio a domenica 5 marzo sul cemento della cittadina statunitense. Guida il seeding la polacca Magda Linette, recente semifinalista agli Australian Open. Proveranno ad insidiarla le americane Sloane Stephens, Danielle Collins ed Alycia Parks, le ucraine Dayana Yastremska e Marta Kostyuk e la britannica Emma Raducanu. Temibili anche la cinese Shuai Zhang e la russa Anastasia Potapova, con quest’ultima che da pochissimo ha sollevato al cielo il trofeo di Linz. Da sottolineare l’assenza di tenniste italiane.

Queste hanno preferito preparare altrove i due importanti appuntamenti statunitensi di Indian Wells e Miami in programma nel mese di marzo. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la manifestazione araba garantendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste per tutto l’arco della settimana. Di seguito il programma nel dettaglio e la copertura tv completa del torneo WTA 250 di Austin 2023.

PROGRAMMA E COPERTURA TV WTA AUSTIN 2023

SUPERTENNIS

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO – LIVE alle ore 21:30 (primo turno)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO – LIVE alle ore 21:30 (primo turno)

MERCOLEDÌ 1 MARZO – LIVE alle ore 21:30 (secondo turno)

GIOVEDÌ 2 MARZO – LIVE alle ore 21:30 (secondo turno)

VENERDÌ 3 MARZO – DIFFERITA alle ore 08:30; LIVE alle ore 21:30 (quarti di finale)

SABATO 4 MARZO – DIFFERITA alle ore 08:30 (prima semifinale)

DOMENICA 5 MARZO – LIVE alle ore 01:00 e 21:00; DIFFERITA alle ore 06:00; REPLICA alle ore 11:00 (seconda semifinale e finale)