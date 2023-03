Nba, Tatum non basta a Boston contro i Knicks. Banchero bene, ma Orlando ko

Non basta Paolo Banchero agli Orlando Magic, battuti in casa dai Portland Trail Blazers per 122-119 nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Il 20enne con passaporto italiano realizza 26 punti (più 5 rimbalzi e 2 assist) in 34 minuti di impiego, ma non basta contro i Blazers, trascinti da Lillard, top-scorer della serata. Perde anche l’altro azzurro Nba, Simone Fontecchio, in campo per 17 minuti nella sconfitta degli Utah Jazz contro Oklahoma City Thunder. Per la 27enne ala piccola 5 punti, 1 rimbalzi e 2 assist. Vincono ancora i New York Knicks, che hanno bisogno di un overtime per superare i Celtics per 131-129. A Boston non basta un super Tatum da 40 punti e 11 rimbalzi. Si sorride invece a Los Angeles, dove i Lakers hanno battuto per 113-105 i Golden State Warriors, mentre i Clippers si sono imposti sui Memphis Grizzlies. A trascinare i gialloviola ci ha pensato il solito Davis, miglior realizzatore con 39 punti. Per i Clippers decisivi i 76 punti complessivi della coppia formata da George e Leonard. Vincono in casa Brooklyn Nets (102-86 sui Charlotte Hornets con 33 punti di Bridges) e Houston Rockets (142-110 sui San Antonio Spurs con 31 di Green).

I risultati

Dallas Mavericks-Phoenix Suns 126-130

Chicago Bulls-Indiana Pacers 122-125

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors 113-105

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets 102-86

Orlando Magic-Portland Trail Blazers 119-122

Houston Rockets-San Antonio Spurs 142-110

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz 129-119

Boston Celtics-New York Knicks 129-131 d1ts

Washington Wizards-Milwaukee Bucks 111-117

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies 135-129