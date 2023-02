Tabellone Wta Austin 2023: Linette numero uno, tante americane cercano il risultato

Il tabellone principale del WTA 250 di Austin, nuovo appuntamento del calendario femminile in programma dal 27 febbraio al 5 marzo. Le top players di fatto sono quasi tutte ferme dopo aver giocato i due tornei in Medio Oriente e riposano qualche giorno prima di approdare ad Indian Wells per il primo dei due 1000 americani. C’è quindi una buona occasione per le giocatrici fuori dalle prime 20 per ottenere dei punti importanti per la classifica. La prima testa di serie è Magda Linette, che era la numero uno anche a Merida ma non è riuscita ad andare oltre i quarti di finale. Non ci sono italiane al via.

TABELLONE WTA AUSTIN 2023

PRIMO TURNO

(1) Linette vs Gracheva

Blinkova vs (Q)

Kovinic vs (Q)

Townsend vs (5) Stephens

(3) Potapova vs (WC) Mandlik

Volynets vs Riske-Amritraj

(WC) Stearns vs (Q)

(WC) Bjorklund vs (7) Parks

(6) Davis vs Kalinskaya

(Q) vs (Q)

McNally vs (Q)

Frech vs (4) Collins

(8) Kostyuk vs Galfi

Brengle vs (Q)

Yastremska vs Dart

Dart vs (2) Zhang