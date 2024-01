Wta Auckland 2024: programma, orari e ordine di gioco sabato 6 gennaio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di sabato 6 gennaio per il Wta 250 di Auckland 2024. Sul cemento neozelandese è tempo di semifinali: si parte con il derby statunitense tra la numero 1 del seeding Gauff e Navarro. A seguire Wang contro Svitolina prima della seconda semifinale di doppio che concluderà il programma del giorno. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Dalle ore 3.00 – (1) Gauff vs (4) Navarro

A seguire – Wang vs (2) Svitolina

A seguire – (1) Bouzkova/Mattek-Sands vs Kessler/Lamens