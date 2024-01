Atp Brisbane 2024, il ritorno di Nadal si ferma ai quarti: Thompson annulla tre match point e vola in semifinale

Dopo aver battuto Dominic Thiem e Jason Kubler, Rafa Nadal si ferma contro un ottimo Jordan Thompson che annulla tre match point allo spagnolo, vince 5-7 7-6(6) 6-3 e si prende il pass per la semifinale dell’Atp 250 di Brisbane contro Grigor Dimitrov. Tanti rimpianti per il fuoriclasse 37enne che nel terzo e decisivo set ha dovuto fare ricorso anche ad un medical time out, dopo essere stato ad un passo dalla vittoria nel tie break del secondo set. Di fronte però ha trovato un Thompson coraggioso e generoso, capace di lottare su ogni punto nelle tre ore e venticinque di gioco. Il numero 55 al mondo tiene agevolmente i primi due turni di servizio e cresce progressivamente in risposta. La prima palla break è sua, al settimo game, e l’australiano sfrutta subito l’occasione. Primo break subìto a Brisbane per lo spagnolo, che paga soprattutto due errori col passante nel game in questione. La reazione però è da campione, da Nadal. Sale 40-0 e alla seconda occasione per il 4-4 piazza l’immediato controbreak con un grande passante di dritto. Lo spagnolo si porta sul 5-4, dopo un game in cui Thompson non ha dato respiro al veterano. L’australiano però resta nel match, tenendo a zero il servizio per la prima volta e piazzando anche il terzo ace della partita. Nel momento più delicato, arriva anche il primo doppio fallo di Nadal, ma nel quarto turno di servizio consecutivo ai vantaggi lo spagnolo riesce a spuntarla. Ed è un game decisivo, perché Thompson sotto pressione perde lucidità e dopo un doppio fallo e un errore col back di rovescio concede tre set point. Nadal se ne fa bastare due e archivia un set con cinque gratuiti a testa. Nel secondo il primo ad avere palla break è sempre Thompson, ma stavolta Nadal, dopo essere andato sotto 0-30, si salva ai vantaggi.

La qualità è altissima. Nadal si costruisce due palle break, ma Thompson le cancella entrambe. Al termine di uno scambio lunghissimo, lo spagnolo si procura una terza chance per l’allungo, ma Thompson si salva ancora con un gran rovescio diagonale che dà autostima e fiducia per tenere successivamente il servizio. Al nono game un recupero sulla smorzata permette a Nadal di aggiudicarsi il terzo game a zero di fila. Un buon biglietto di fila per Rafa che però poco dopo con una volèe alta di rovescio spreca il primo match point. Si va in un tie break che difficilmente Thompson dimenticherà facilmente. Rafa sale 3-0, prendendosi gli applausi per una risposta fulminante di dritto, ma il rivale resta in scia, annullando anche altri due match point. Il coraggio dell’australiano viene premiato. Prima esce vincitore dalla battaglia a rete, dopo un’ottima lettura sulla volée di Nadal. Poi sfrutta il set point con lo smash. Il primo terzo set del 2024 di Nadal entra nel vivo, come i primi due periodi, con la prima palla break a disposizione di Thompson, che chiude con lo schiaffo al volo e successivamente sale 4-1. Problemi su problemi per Rafa che chiede anche un medical time out per un fastidio all’anca, ma rientra con un turno di servizio tenuto a zero. Nadal lotta, ma non basta. E al primo match point per Thompson, dopo lo scambio più lungo del match, l’errore col rovescio dello spagnolo regala l’impresa al padrone di casa.