Roma, infortunio per Renato Sanches: trauma distorsivo alla caviglia

Continuano i problemi fisici di Renato Sanches. Durante l’allenamento di ieri, il calciatore portoghese ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Si tratta del quarto stop per il centrocampista della Roma. In totale, il portoghese ha saltato 14 match su 24 finora disputati dai giallorossi, collezionando solamente 227′ in tutte le competizioni. Sanches non sarà dunque a disposizione per il match contro l’Atalanta di domenica all’Olimpico.