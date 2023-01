Wta Auckland 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 6 gennaio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 6 per il Wta 250 di Auckland 2023. Sperando la pioggia dia un po’ di tregua e che si riesca a giocare anche sui campi all’aperto, gli organizzatori hanno pubblicato il programma dei quarti di finale. Apre Coco Gauff, opposta alla cinese Lin Zhu. Poi toccherà a Kuzmova-Kovinic e Fernandez-Bonaventure, mentre la sessione serale neozelandese vedrà di fronte Muchova e Masarova. Di seguito l’ordine di gioco completo.

TABELLONE PRINCIPALE

COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

STADIUM

Dalle ore 00:00 – (1) Gauff vs Zhu

a seguire – Kuzmova vs (7) Kovinic

a seguire – Bonaventure vs (3) Fernandez

Non prima delle 07:00 – Muchova vs Masarova