Sci alpino, Coppa del Mondo Zagabria: cancellato il secondo slalom femminile per alte temperature

A causa delle alte temperature e del forte vento, gli organizzatori hanno deciso di cancellare il secondo slalom speciale in programma a Zagabria nel pomeriggio, valido per la Coppa del Mondo. L’appuntamento odierno prevedeva la prima manche alle ore 15, mentre la seconda era originariamente in programma alle ore 18. L’Italia schierava al via cinque concorrenti: Marta Rossetti, Martina Peterlini, Anita Gulli, Lara Della Mea e Vera Tschurtschenthaler. Dopo il trionfo di ieri, Mikaela Shiffrin deve così rinviare l’appuntamento con la storia: la statunitense è a -1 dal primato femminile che appartiene a Lindsay Vonn. Il circo bianco si sposterà ora a Kranjska Gora dove sono previsti nel weekend due giganti, al via sabato 7 (ore 09.30 e 12.30) e domenica 8 gennaio (ore 09.30 e 12.30).