Wta Auckland 2023: avanti Gauff e Fernandez, Venus Williams spreca e viene eliminata

La pioggia continua a non dar tregua agli organizzatori e giocatrici del WTA 250 di Auckland, che ha visto andar in scena gli incontri di ottavi di finale su dei campi indoor. Nonostante le diverse condizioni di gioco non hanno patito alcun problema le due teste di serie più alte rimaste in gara. Coco Gauff si è imposta con un duplice 6-4 sulla Kenin, mentre Leylah Fernandez in 46′ di gioco ha annichilito la malcapitata austriaca Grabher. Per la canadese, finalista agli Us Open 2021, nei quarti non ci sarà il derby contro Rebecca Marino, battuta in rimonta 3-6 6-3 6-3 da Bonaventure. Buona vittoria per Muchova, 6-4 6-1 alla Ruse: per lei nei quarti ci sarà la spagnola Masarova, che un po’ a sorpresa ha sconfitto 6-1 6-4 Blinkova.

Ha lottato per circa due ore e mezza, ha avuto diverse occasioni per portare a casa l’incontro, ma alla fine Venus Williams è stata eliminata al secondo turno. Vince la cinese Lin Zhu 3-6 6-2 7-5, recuperando uno svantaggio di 3-5 nel corso del parziale decisivo. Ora l’asiatica affronterà la prima favorita del tabellone Gauff. L’altro quarto di finale della parte alta vedrà invece di fronte la montenegrina Kovinic (4-6 6-3 6-2 a Lauren Davis) e la slovacca Kuzmova, che ha usufruito del ritiro di Emma Raducanu quando la situazione era di un set pari.