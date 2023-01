Atp e Wta Adelaide 1 2023, programma e orari di martedì 3 gennaio con Sinner e Sonego

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 250 e Wta 500 di Adelaide 1 2023, in riferimento alla giornata di martedì 3 gennaio. Giornata intensa nella città australiana, dove esordiscono molti big. Tra questi, ovviamente, Novak Djokovic, che gioca il suo primo match ufficiale in Australia a quasi due anni di distanza dall’ultima volta. Prima di lui toccherà però a Daniil Medvedev e Lorenzo Sonego aprire le danze sul Centre Court. Showcourt 1 invece per Jannik Sinner, che sfiderà Edmund, al rientro dopo un’ennesima stagione travagliata dal punto di vista fisico. A livello WTA campo centrale per il derby dell’est-Europa tra Azarenka e Kalinina, e la sfida Ostapenko-Pliskova in sessione serale. Di seguito tutti i match di giornata.

CENTRE COURT

Dalle ore 01:30 – (3) Medvedev vs Sonego

A seguire – (1) Djokovic vs Lestienne

Non prima delle 05:00 – Azarenka vs Kalinina

Non prima delle 09:00 – (4) Rublev vs Bautista Agut

Non prima delle 10:30 – (7) Ostapenko vs Pliskova

SHOWCOURT 1

Dalle ore 01:30 – Zheng vs (6) Kontaveit

A seguire – (8) Alexandrova vs Vondrousova

Non prima delle 04:30 – (6) Sinner vs Edmund

A seguire – (7) Shapovalov vs (Q) Hijikata

A seguire – Murray vs Korda

COURT 2

4°match dall’01:30 – (Q) Liu vs (WC) Hon

a seguire – Cirstea vs (Q) Golubic

COURT 3

2°match dall’01:30 – (8) Khachanov vs Cachin