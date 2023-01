Wta Auckland 2023, Raducanu lascia il campo in lacrime dopo un infortunio alla caviglia

Anche in questo inizio di 2023 proseguono le difficoltà di Emma Raducanu, che nel Wta 250 di Auckland è costretta ancora una volta ad un ritiro. Nel suo match di secondo turno contro Kuzmova la vincitrice degli Us Open 2021 è caduta, procurandosi una distorsione alla caviglia sul punteggio di 6-0 5-7. La giovane tennista britannica, dopo aver chiesto un medical time-out, ha provato a tornare in campo, ma con esito negativo. In lacrime è andata a stringere la mano all’avversaria e ha poi abbandonato la scena. E a questo punto la sua presenza agli Australian Open non può che essere in forte dubbio.