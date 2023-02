Wta Abu Dhabi 2023, Trevisan raccoglie le briciole contro Mertens: finisce 6-0 6-2 per la belga

Dura poco l’avventura di Martina Trevisan nel ricco WTA 500 di Abu Dhabi, dove l’azzurra esce nettamente sconfitta al round d’esordio. La numero uno italiana era chiamata ad un match in cui senza dubbio partiva con gli sfavori del pronostico contro Elise Mertens, ma è incappata di nuovo in una sconfitta fin troppo pesante. Solo due i games raccolti dalla tennista toscana al cospetto della belga, che si è imposta per 6-0 6-2 in un 1h e 15′ di gioco.

Match su cui c’è poco da dire, con la belga in controllo sin dalle prima fasi. Nel primo set Martina riesce a vincere solo tre punti in risposta e nei suoi turni di battuta solo una volta riesce ad arrivare a palla game, non riuscendo a concretizzarla. Ne esce un 6-0 in circa mezz’ora, con il parziale che diventa addirittura di nove games a zero a cavallo tra le due frazioni. Sul 6-0 3-0 in favore della Mertens, l’azzurra riesce a conquistare il primo game e poi anche il secondo, sempre alla battuta. Match che poi si chiude con il quinto servizio perso.