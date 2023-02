Wta 500 Abu Dhabi 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 500 di Abu Dhabi 2023 (cemento outdoor), evento in programma da lunedì 6 a domenica 12 febbraio sui campi della cittadina araba. Guida il seeding la russa Daria Kasatkina. Il tabellone è di livello assoluto e comprende, tra le altre, anche la svizzera Belinda Bencic, la spagnola Paula Badosa, la ceca Karolina Pliskova e la kazaka Elena Rybakina, recentissima finalista agli Australian Open.

Riflettori puntati pure sulla brasiliana Beatriz Haddad Maia e sulla canadese Bianca Andreescu, che nel nuovo anno cercherà di tornare ai livelli che le competono, infortuni permettendo. Per l’Italia sarà ai nastri di partenza la toscana Martina Trevisan, protagonista di un inizio di stagione caratterizzato da alti e bassi. Il prize money totale dell’evento corrisponde a 718.362 euro, di cui 99.374 sono destinati alla vincitrice, con 470 punti del ranking femminile a completare il bottino. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 500 ABU DHABI 2023

PRIMO TURNO – € 6.212 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 9.202 (55 punti)

QUARTI DI FINALE – € 17.194 (100 punti)

SEMIFINALE – € 35.889 (185 punti)

FINALISTA – € 61.471 (305 punti)

VINCITRICE – € 99.384 (470 punti)