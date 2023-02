Inter-Milan: i tifosi rossoneri insultano Calhanoglu, lui risponde dopo il gol (VIDEO)

di Redazione 78

L’Inter ha battuto il Milan nel derby valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La rete decisiva è stata segnata da Lautaro Martinez su angolo di Hakan Calhanoglu, che proprio prima del corner era stato bersaglio di cori da parte della curva sud rossonera. Così, dopo il gol del compagno di squadra, l’ex Milan si è girato verso il settore dei suoi vecchi tifosi, mettendo il dito alla bocca come a volerli zittire dopo l’assist realizzato per Lautaro.