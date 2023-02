Inter, infortunio Correa: distrazione della coscia destra per l’argentino, condizioni da valutare

Joaquin Correa si è sottoposto a esami strumentali dopo l’infortunio che non gli ha permesso di essere presente al derby tra Inter e Milan, vinto dai nerazzurri. Questo il comunicato del suo club: “Joaquin Correa si è sottoposto quest’oggi a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione del muscolo semimembranoso della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana“. Correa non potrà quindi scendere in campo nella trasferta di lunedì 13 febbraio in casa della Sampdoria.