Wta Abu Dhabi 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali sabato 11 febbraio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 11 febbraio per il Wta 500 di Abu Dhabi 2023. Tempo di semifinali nella manifestazione in corso di svolgimento negli Emirati Arabi Uniti, che ha perso la sua prima testa di serie Daria Kasatkina nei quarti di finale. Resta ancora protagonista, invece, la seconda favorita Belinda Bencic, che aprirà la giornata contro la brasiliana Haddad-Maia, vincitrice nel round precedente sulla finalista degli Australian Open, Elena Rybakina. L’altra semifinale vedrà affrontarsi la cinese Zheng e la vincitrice del derby russo tra Kudermetova e Samsonova. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Non prima delle 15:00 – (6) Haddad Maia vs (2) Bencic

a seguire – Zheng vs (4) Kudermetova o (8) Samsonova