Juventus, Locatelli: “Avanti con atteggiamento positivo”

Il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, ha parlato nel nuovo episodio di “1 vs 1”, su Dazn. Ecco le sue parole: “Dobbiamo ripartire da un atteggiamento positivo. Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento. Il mister ci dice sempre che se parti da un atteggiamento positivo le qualità vengono fuori. Prima della Salernitana, Danilo mi ha detto che avrei dovuto parlare alla squadra nel cerchio pre-partita, in campo. Io me la sono sentita e ho detto che l’unica che non potevamo fallire era proprio l’atteggiamento. È andata bene. Un grande giocatore non fa bene una partita e basta. Per diventare un giocatore importante devi fare una stagione importante. Essere costante è la mia priorità, il mio obiettivo”.

E ancora, sulla sentenza che ha tolto 15 punti alla Juventus: “Appena è uscita ci siamo scritti sul nostro gruppo e il giorno dopo ne abbiamo parlato. Siamo arrivati ad una conclusione: è inutile parlare del fatto che possano ridarci o meno i 15 punti, dobbiamo solo vincere, c’è una società seria che sappiamo lavorerà per noi. Vederci lì in classifica non è bello ma la realtà è questa. Abbiamo postato delle foto della Juve il giorno dopo la sentenza perché nei momenti di difficoltà escono fuori gli uomini. Dobbiamo mettere la società davanti”.