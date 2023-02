Galatasaray “all’italiana”: Zaniolo è solo l’ultimo acquisto proveniente dalla Serie A

La vera telenovela del calciomercato invernale della Serie A, quella riguardante Nicolò Zaniolo, ha visto la sua conclusione ben oltre il 31 gennaio. L’azzurro, dopo aver rifiutato il Bournemouth salvo poi ripensarci tardivamente, ha detto definitivamente addio alla Roma accettando a sorpresa la corte del Galatasaray, formazione prima in Turchia che con Zaniolo e diversi ex esponenti del massimo campionato italiano cerca di conquistare il ventitreesimo titolo della propria storia.

Come lui infatti si è mosso dall’Italia nel mese di gennaio Kaan Ayhan, rientrato in patria in prestito dal Sassuolo dopo una prima parte di stagione con poche apparizioni in Emilia. È stato invece un acquisto estivo un ex compagno alla Roma di Zaniolo, il centrocampista portoghese Luis Oliveira che forma con Lucas Torreira, in prestito fino a giugno alla Fiorentina ma di proprietà dell’Arsenal fino alla cessione di quest’estate, la mediana titolare dei giallorossi.

Senza dimenticare il portiere Ferdinando Muslera, al Galatasaray ormai dal 2011, Zaniolo a parte, i due colpi da 90 dell’ultimo mercato del club turco sono stati senz’altro Mauro Icardi e Dries Mertens. L’argentino, finito nel dimenticatoio al PSG, ha fatto inizialmente fatica ad imporsi diventando però con il passare del tempo indispensabile come dimostrano i 9 gol segnati, capocannoniere dei suoi. Alle sue spalle staziona invece l’uomo dei record del Napoli, Dries Mertens, che rifiutate diverse offerte arrivate dalla Serie A, ha accettato la corte dell’allenatore Okan Buruk – con un passato di calciatore in Italia – diventando l’uomo di riferimento della società più titolata di Turchia, a digiuno però in Super Lig dal 2018/19.