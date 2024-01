Wta 500 Brisbane 2024: fuori Giorgi e Bronzetti, dominano Ostapenko e Sabalenka

Niente da fare per Camila Giorgi e Lucia Bronzetti. Le due azzurre escono al secondo turno del Wta 500 di Brisbane 2024.

Le ultime due italiane rimaste in tabellone cadono contro Ostapenko e Sabalenka, rispettivamente teste di serie 3 e 1 del tabellone principale. Qualche difficoltà in più per la lettone, che è passata 6-1 6-4 in un’ora e 20 di gioco. Dopo un primo set stellare, 85% di punti vinti sulla prima di servizio con 5 ace e un incredibile 60% in risposta, la numero 12 al mondo cala, come prevedibile, di intensità nel secondo parziale e si trova sotto di un break sul 4-2 Giorgi. L’azzurra non riesce a trovare continuità in battuta, 53% sulla prima e 5 doppi falli, e perde due volta in fila il servizio cedendo poi per 6-4. Ostapenko avanza agli ottavi di finale, dove incontrerà Pliskova, che ha battuto in rimonta 3-6 7-6(4) 6-4 la rientrante Naomi Osaka.

Per quanto riguarda Sabalenka, la bielorussa ha passeggiato su Bronzetti vincendo 6-3 6-0 in nemmeno un’ora di gioco. La numero 2 al mondo si espone a una palla break in apertura, ma poi non concede più nulla alla 52ª della classifica Wta. Nel primo set a fare la differenza è il break ottenuto nel sesto game. Il secondo parziale è un dominio totale della classe 1998, che toglie ben tre volte la battuta all’azzurra, lasciandole solo cinque punti in tutto il set per un totale di 24 punti a 5. Sabalenka accede agli ottavi di finale, dove aspetta una tra la testa di serie numero 15 Zhu e Collins.