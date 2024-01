Nba 2023/2024: Gilgeous-Alexander batte Tatum, Charlotte torna a vincere

Sei partite nella notte Nba tra martedì 2 e mercoledì 3 gennaio. Il big match tra Oklahoma e Boston è dei Thunder. Morant trascina Memphis su San Antonio e Curry ritorna Curry contro Orlando. Torna al successo Charlotte dopo 11 partite. Crisi aperta per Brooklyn.

A EST

Philadelphia vince facile in casa contro Chicago 110-97. Ai 76ers bastano due quarti per mandare in archivio la pratica Bulls. A fine primo tempo il punteggio recita 73-42 per Embiid & co. Il camerunese chiude con una tripla doppia da 31+15+10 in soli 31 minuti di gioco e un plus/minus di +32. Toccano quota 20 punti anche Maxey, 21+5 assist, e Harris, 20+8 rimbalzi. Il migliore di Chicago è DeRozan con 16 punti e 5 rimbalzi. Doppia doppia da 11+17 rimbalzi per Drummond.

A OVEST

Dopo tre ko consecutivi, Memphis batte San Antonio 106-98. Doppia doppia da 26 punti e 10 assist per Ja Morant e 24 punti per Bane. Doppia doppia in uscita dalla panchina per Aldama, 13+11 rimbalzi. Agli Spurs non bastano i 20+7 rimbalzi, con 4 stoppate, di Wembanyama. Bene anche Keldon Johnson nel secondo quintetto, 19+6 rimbalzi. I Grizzlies sono a sei vittorie dal 10° posto, Lakers con 17-17.

TRA EST E OVEST

Oklahoma si prende il match tra big di Conference contro Boston. Shai Gilgeous-Alexander è perfetto. Il canadese ne mette 36, 64% dal campo, con 6 rimbalzi, 7 assist, una rubata e nessuna palla persa. Bene anche Giddey, 29 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Holmgren fa il suo con 14+7 rimbalzi e 4 stoppate. Ai Celtics non bastano i 34 di Porzingis e i 30 con 13 rimbalzi e 8 assist di Tatum. Ancora male Brown con solo 15 punti e il 22% dal campo. Curry torna ai suoi livelli e Golden State batte Orlando 121-115. Il 30 dei Warriors chiude con 36 punti, 60% al tiro, 6 assist e 4 rubate. Sei giocatori in doppia cifra per la squadra californiana. Sono 19 per Kumibna, 15 per Thompson, 12 per Paul e 10 per Wiggins, Podziemski e Jackson-Davis, alla prima in quintetto. Sponda Magic bene Banchero, 27+12 rimbalzi, e Franz Wagner, 25+6 rimbalzi. Continuano le difficoltà di Brooklyn, che perde di quasi 40 punti contro New Orleans. I Pelicans passano in casa 112-85. Sette giocatori in doppia cifra per la squadra di coach Green con McCollum a guidare il gruppo con 16 punti, 6 rimbalzi e 5 assist in 25 minuti. Il migliore dei Nets, che dal ritorno di Cam Thomas, trascinatore della prima parte di stagione, sembrano essere cambiati in peggio, è Cam Johnson con 17 punti e 4 rimbalzi. Dopo 11 sconfitte consecutive, Charlotte torna a vincere e lo fa con un successo di prestigio in casa di Sacramento. Finisce 111-104 per gli Hornets, trascinati dal rientrante Rozier, 34+6 assist per la guardia. Sono 27 per Bridges e 17 per Washington, in uscita dalla panchina. Ai Kings non bastano i 30 di Fox e i 23 con 19 rimbalzi, ma 11 palle perse, di Sabonis.