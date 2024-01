Atp 250 Brisbane: Arnaldi piega Klein al terzo set e vola ai quarti di finale

Matteo Arnaldi vola ai quarti di finale nell’Atp 250 di Brisbane. Il numero 3 azzurro batte Klein al terzo set, con il punteggio di 6-4 3-6 7-5 in due ore di gioco. Nel primo set il classe 2001 va sotto di un break, ma toglie il servizio due volte in fila allo slovacco tra il quinto e il settimo game assicurandosi il primo parziale per 6-4. Nel secondo Klein riesce a conservare il break ottenuto nel quarto gioco mandando il match al terzo. Terzo set in cui non ci sono palle break fino al dodicesimo e ultimo game, in cui il numero 160 del mondo si trova sotto 40-0 e cede 7-5 dopo essere risalito fino al 30-40. Seconda vittoria su due partite al terzo set per l’azzurro, che ai quarti di finale affronterà uno tra Safiullin e Popyrin. La potenziale semifinale sarebbe con uno tra Rune e Shevchenko e il qualificato Duckworth, che ha sconfitto nella notte Hanfmann in rimonta 4-6 6-1 7-6(2). Con il successo su Klein, Arnaldi riscatta la sconfitta contro lo slovacco nelle qualificazioni di Miami nella scorsa stagione, 6-4 4-6 6-4 a marzo 2023, e centra il best ranking salendo al 40° posto con 1062 punti. Ora la top 30, Etcheverry 1375, dista poco più di 300 punti. Nella notte Humbert ha battuto in due set l’ostico Michelsen 6-4 6-4 e agli ottavi se la vedrà con il tennista di casa Thompson.