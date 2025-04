Iga Swiatek stacca il pass per le semifinali del Wta 1000 di Madrid 2025. La polacca soffre soprattutto nel primo set, ma poi rimonta e batte Madison Keys con il punteggio di 0-6 6-3 6-2 in un’ora e 45 minuti di incontro. Dopo un primo parziale nettamente in affanno e dominato dalla statunitense, la numero due del ranking ha ripreso a giocare il suo tennis, e complice anche il calo della sua avversaria ha avuto vita facile per chiudere il match. La nativa di Varsavia non sembra essere la macchina da guerra delle passate stagioni sulla terra, come dimostrano anche i set lasciati per strada nei turni precedenti contro Eala e Shnaider; va detto però che non ha mai digerito troppo le condizioni di Madrid (nonostante sia campionessa in carica), mentre è più a suo agio a Roma e Parigi.

La polacca affronterà ora per un posto in finale Coco Gauff. La classe 2004 statunitense ha piegato in due set con il punteggio di 7-5 6-1 la giovane russa Mirra Andreeva, al termine di un incontro durato un’ora e 32 minuti. Grande equilibrio nel primo parziale, dove la siberiana trova il break del 5-4 e poi si procura due match point; Gauff però non si arrende e piazza subito il contro break che la mantiene in corsa, e lì di fatto finisce la partita di Andreeva, che esce completamente di scena, portando a casa un solo game peraltro a fine partita. Nonostante la giovane età di entrambe, sarà il confronto numero 15 tra le due, con Swiatek avanti 11-3 ma Gauff ha vinto gli ultimi due precedenti.

Gli altri risultati di oggi a Madrid

Tutto facile dall’altro lato del tabellone per Elina Svitolina, che impiega appena 52 minuti per sbarazzarsi di Moyuka Uchijima. La giapponese, che aveva già sorpreso tutti arrivando ai quarti di finale, non ha potuto nulla contro l’ucraina e il punteggio finale ne è la conferma: un sonoro 6-2 6-1 che non lascia appello. Molto più complicata sarà la prossima sfida, dato che Svitolina affronterà Aryna Sabalenka. In serata infatti la bielorussa ha superato la resistenza di Marta Kostyuk con un doppio tie break (7-6(4) 7-6(7)) in oltre due ore di partita. Partita piuttosto equilibrata risolta solo dai dettagli, in cui la numero uno del mondo ha fatto valere la propria caratura quando contava, annullando quattro set point in totale (uno nel primo set e gli altri tre nel tie break del secondo).