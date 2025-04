Finisce l’avventura di Jasmine Paolini nel Wta 1000 di Madrid 2025. Dura soltanto un’ora e 19 minuti la gara di terzo turno dell’azzurra, che deve arrendersi al cospetto di Maria Sakkari: l’ellenica è travolgente e trionfa con l’eloquente punteggio di 6-2 6-1. Giornata fortemente negativa per l’azzurra, che non è riuscita a raddrizzare una gara cominciata male, e che conferma lo scarso feeling della lucchese con il torneo madrileno: anche lo scorso anno infatti il suo cammino si interruppe presto, con la sconfitta agli ottavi contro Mirra Andreeva.

Dall’altra parte gara autorevole della greca, che ritrova il suo tennis dopo diversi mesi di appannamento. Malgrado sia precipitata all’82esima posizione, la classe ’95 di Atene è pur sempre una ex numero tre della classifica e oggi ha dimostrato di cosa è capace. Sakkari attende ora una tra Rybakina e Svitolina per giocarsi un posto ai quarti di finale. Paolini invece tornerà in campo nel pomeriggio per la gara di doppio in compagnia di Sara Errani, opposte a Veronika Kudermetova e Elise Mertens. Con il ko di Jasmine inoltre sono finite le azzurre in gara nel tabellone di singolare.

La cronaca di Paolini-Sakkari

La partenza è subito ad handicap per Jasmine, che concede subito due palle break in avvio; è brava poi ad annullarle e a salvarsi, ma il break è comunque nell’aria e arriva nel terzo game a causa di un brutto errore a rete. Sakkari ringrazia e prende il comando delle operazioni, contenendo la reazione dell’azzurro con due palle del contro break annullate: è di fatto l’ultimo sussulto della gara di Paolini, che poi cede ancora la battuta e va sotto 4-1.

L’azzurra riesce a recuperare un break, ma nel game successivo cede a zero per il 6-2 con cui la greca si prende il primo set. Nel secondo parziale il copione non cambia: Paolini perde il servizio in apertura, mentre dall’altra parte Sakkari gioca sul velluto e sbaglia pochissimo. Altri due break poi chiudono rapidamente i conti in favore della ex numero 3 Wta per il 6-1 finale.

Gli altri risultati a Madrid

In precedenza, Aryna Sabalenka aveva superato a fatica lo scoglio Elise Mertens. La numero uno del mondo ha recuperato dopo un primo set a rilento, portando a casa l’incontro in due ore con il punteggio di 3-6 6-2 6-1; la bielorussa ora affronterà una tra Masarova e Stearns. Vittoria in tre set anche per Marta Kostyuk, che supera 6-0 4-6 6-4 Veronika Kudermetova in due ore e 35 minuti.