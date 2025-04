Alex Marquez griffa la prima vittoria in MotoGP della carriera nel Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera. Nel quinto appuntamento stagionale del motomondiale, lo spagnolo si è imposto con autorità nella gara di casa, vincendo nettamente in solitaria e prendendosi anche la palma di leader della classifica: la vittoria di oggi lo porta infatti in testa con 140 punti, davanti al fratello Marc con 139 e a Bagnaia con 120. Al secondo posto chiude Fabio Quartararo, che partiva dalla pole position ma paga una Yamaha meno performante rispetto alle Ducati; completa il podio sul terzo gradino Pecco Bagnaia, il quale soffre il ritmo degli avversari e deve accontentarsi della terza piazza.

Gara caratterizzata dalla caduta di Marc Marquez al terzo giro: lo spagnolo della Ducati riesce però a ripartire e malgrado una moto che riporta diversi danni, riesce comunque a chiudere in zona punti al 12esimo posto finale. Subito dopo la caduta del fratello, Alex Marquez supera Bagnaia per la seconda posizione, mentre nell’ultimo giro arriva il sorpasso decisivo per le sorti della gara, con lo spagnolo che se ne va in solitaria. Ai piedi del podio chiude la Ktm di Maverick Vinales, davanti a Fabio Di Giannantonio. Autori di una grande rimonta sono anche Brad Binder, Pedro Acosta e Ai Ogura, che chiudono rispettivamente sesto, settimo e ottavo; completano la top ten infine Enea Bastianini e Luca Marini, anche loro grazie ad un recupero dalle retrovie.

L’ordine di arrivo a Jerez

Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP) Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) Maverick Vinales (Red Bull Ktm Tech3) Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Ducati) Brad Binder (Red Bull Ktm Factory Racing) Pedro Acosta (Red Bull Ktm Factory Racing) Ai Ogura (Aprilia Trackhouse Racing) Enea Bastianini (Red Bull Ktm Tech3) Luca Marini (Castrol Honda Team) Johann Zarco (LCR Honda) Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) Aleix Espargaro (Honda HRC Test Team) Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse Racing) Augusto Fernandez (Prima Pramac Yamaha) Lorenzo Savadori (Aprilia Racing)

Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Ducati) DNF

Fermin Aldeguer (Gresini Racing MotoGP) DNF

Joan Mir (Castrol Honda Team) DNF

Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) DNF

Somkiat Chantra (LCR Honda) DNF

MotoGP: le pagelle del GP Spagna

Alex Marquez, voto 10: tappa e maglia si direbbe nel ciclismo. Il fratello minore sfrutta sì un motore performante, ma è autore di una gara pressoché perfetta; oltre alla prima vittoria in carriera al piano superiore, c’è anche la ciliegina sulla torta della prima posizione nella classifica del motomondiale. Non poteva chiedere di meglio.

Fabio Quartararo, voto 8: grande gara del francese, che nonostante una Yamaha inferiore alle Ducati riesce comunque a portare a casa il podio. Difende in maniera egregia la seconda posizione, anche senza troppi sforzi su Bagnaia. Ritrovato.

Francesco Bagnaia, voto 6: in questo momento sono troppe le cose che non vanno per il due volte campione del mondo. Non riesce a tenere il passo di chi lo precede, e deve accontentarsi della terza posizione, non sfruttando quindi il passo falso di Marquez. La situazione comincia a farsi allarmante, perché Pecco fatica molto in frenata e non riesce a guidare come vorrebbe. Paradossalmente la classifica generale è uno dei pochi aspetti positivi, ma la corsa verso il Mondiale si fa sempre più dura.

Marq Marquez, voto 5: esagera e paga le conseguenze. Peccato per la caduta, che ha privato gli spettatori di una gara che avrebbe potuto essere molto più entusiasmante dato il passo gara suo e del fratello. Nonostante la moto danneggiata dalla caduta tira fuori dal cilindro una gara delle sue, girando sui tempi dei primi fino al recupero con la decima posizione finale.

Aprilia, voto 4: continua il periodo no per la casa di Noale, che va a punti soltanto con Bezzecchi 15esimo.