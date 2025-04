Una domenica di Serie A che per una serie di circostanze offre un piatto così ricco da far tornare gli appassionati indietro di almeno una decade, si apre con le vittorie di Milan e Como. I rossoneri con un gol di Pulisic dopo pochi minuti e di Gimenez nel finale sbancano Venezia, mentre la squadra di Fabregas raggiunge matematicamente la salvezza grazie alla rete di Strefezza nel secondo tempo che vale i tre punti contro il Genoa.

IL VENEZIA CI PROVA, MA VINCE IL MILAN

Il Milan – forte della finale raggiunta in Coppa Italia – si impone per 2-0 in casa del Venezia e tiene vive le speranze di raggiungere un posto in Europa anche tramite il campionato., portandosi a quota 54 punti. I gol di Pulisic dopo 5′ e di Gimenez al 96′ condannano invece i veneti ad una sconfitta pesante, che li inchioda sempre al penultimo posto in classifica con 25 punti.

I rossoneri passano in avvio grazie al decimo centro stagionale di Pulisic, bravo ad inserirsi in area e a battere Radu su assist filtrante di Fofana. Il Venezia prova a reagire sfiorando a più riprese il gol del pari, ai lagunari annullata anche una rete a Yeboah per fuorigioco. Nella ripresa, ancora i veneti pericolosi con Zerbin e Nicolussi Caviglia, poi nel finale l’ultima chance capita sui piedi di Zerbin, che dal limite calcia a lato di un soffio. Il Milan prova a colpire in contropiede, prima spreca con Abraham, poi Walker e anche con il neo entrato Gimene, ma Conceiçao alla fine può comunque esultare per i tre punti sigillati dal gol del raddoppio firmato proprio dall’ex PSV con un bel pallonetto a battere Radu in contropiede, su assist di Rejinders.

CUTRONE PER STREFEZZA, IL COMO RESTA IN SERIE A

Il Como si impone per 1-0 sul Genoa e sigilla la salvezza matematica raggiungendo quota 42 punti in classifica. Primo tempo equilibrato e avaro di emozioni, poi nella ripresa il Como cambia marcia e al 59′ passa in vantaggio con Strefezza, su assist di Cutrone a sua volta innescato da Nico Paz. I liguri allenati da Vieira provano a reagire, ma senza la necessaria concretezza. Il Como infatti si difende bene, provando anche a colpire in contropiede. Il risultato però non cambia più, ma per i lagunari basta e avanza. Quarta vittoria di fila per i ragazzi di Fabregas,, mentre per i liguri arriva il secondo ko consecutivo che li lascia fermi a quota 39 punti.